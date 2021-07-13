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اختتم المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية، الحفل الذي أقيم داخل احدى الفنادق الكبرى في الرياض، وتم الاستعانة بعدد كبير من الكراسي ليتم استيعاب الجماهير والحضور.

عاصي الحلاني تألّق بأغانيه الجديدة من ألبومه الأخير الذي حقق نجاحاً واضحاً في مختلف الدول العربية. كما غنّى الكثير من قديمه الجميل، اللبناني والمصري والخليجي، وغنى «بيكفي إنك لبناني»، وقال عاصي للجمهور «تذكروا أن لبنان قد يقع ويكبو لكنه سينهض بإذن الله وهمّة أهله ومساندة الأشقاء العرب،وأولهم المملكة العربية السعودية».

غنى عاصي لأكثر من ساعتين، وأدخل الفرحة إلى قلوب جمهوره، والتقاهم بعد الحفل في الكواليس. وقال عاصي: «أشكر الجمهور السعودي واللبناني والعربي الذي حضر هذا الحفل الكبير وكان بمنتهى الرقيّ والجمال وأظهر لي الكثير من الحب».