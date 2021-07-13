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«الإسكندرية السينمائي» يكرم اسم الراحل رمسيس مرزوق في حفل تأبينه

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«الإسكندرية السينمائي» يكرم اسم الراحل رمسيس مرزوق في حفل تأبينه «الإسكندرية السينمائي» يكرم اسم الراحل رمسيس مرزوق في حفل تأبينه

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نظم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي حفل تأبين لفارس الظل والنور الراحل رمسيس مرزوق الذي رحل عن عالمنا منذ ايام، أمس الأثنين، بسينما الهناجر بدار الاوبرا المصرية، بحضور سمير فرج وعدد من النجوم الذين عملوا مع الراحل وعاصروه، اضافة للاعلاميين والصحفيين.

عرض خلال الحفل فيلم «فارس الظل والنور» وهو عن حياة الراحل رمسيس مرزوق، والفيلم من اخراج مارمينا شلبى وهو من أبناء المركز القومى للسينما يعقبه ندوة يديرها كل من الناقدين اسلام احمد على وشاهندة محمد .

وقام الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية باهداء ميدالية البحر المتوسط إلى اسم مدير التصوير والمخرج الراحل الدكتور رمسيس مرزوق وتسلمها شقيقه مهندس الديكور دكتور زوسر مرزوق.

كما اعلن اباظة خلال الحفل اطلاق اسم الدكتور رمسيس مرزوق على جائزة افضل تصوير في المسابقة الدولية للمهرجان.

المصرى اليوم

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