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ترتيب محمد شريف بين هدافي الدوري المصري بعد جدل الهدف الثالث في المقاصة

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ترتيب محمد شريف بين هدافي الدوري المصري بعد جدل الهدف الثالث في المقاصة ترتيب محمد شريف بين هدافي الدوري المصري بعد جدل الهدف الثالث في المقاصة

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محمد شريف مهاجم منتخب الأول وفريق الأهلي، تخطى أشرف بن شرقي في سباق هدافي الدوري المصري بعد تسجيله ثلاثية في شباك مصر المقاصة خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على أرض ملعب استاد السويس، وانتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفا.

وتساوي محمد شريف، مهاجم الأهلي، مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، ليتربعا على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفا لكل منهما، بينما جاء أشرف بن شرقي لاعب في المركز الثاني برصيد 12 هدفا. وجاء أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 11 هدفا، وجاء مصطفى فتحي لاعب سموحة في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.

وبعد الجدل الذي أثير حول هدف محمد شريف الثالث في شباك المقاصة ،قررت اللجنة الفنية لاتحاد الكرة احتساب الهدف الثالث في مرمى مصر المقاصة لصالح محمد شريف بعدما تم تسجيله تليفزيونياً باسم محمد الدسوقي مدافع الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه، خاصة وأن اللجنة اعتبرت أن الكرة اصطدمت بمدافع المقاصة وليس هو من قام بوضعها في شباكه.

المصرى اليوم

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