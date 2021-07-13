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محمود جنش لاعب منتخب مصر وفريق الزمالك المصري، تلقى عرضا رسميا للرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الميركاتو الصيفي الذي أوشك على فتح أبوابه عقب انتهاء الموسم الجاري المشتغل بين القطبين.

وقال عمرو الدرير، المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تلقى عرضا رسميا لرحيل جنش عن صفوف الفريق بعدما تقدم نادي فاركو بعرض رسمي لضم الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2021.

أضاف الدرير، خلال تصريحاته المتفزة مساء اليوم، أن محمود جنش حارس مميز ومجلس الإدارة لايفكر في الاستغناء عنه خاصة وأنه يعد من الأعمدة الرئيسية للفريق.