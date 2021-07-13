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محمد علي رزق يدعو جمهوره لحضور مسرحية «ليلتكم سعيدة»

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محمد علي رزق يدعو جمهوره لحضور مسرحية «ليلتكم سعيدة» محمد علي رزق يدعو جمهوره لحضور مسرحية «ليلتكم سعيدة»

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يواصل الفنان محمد على رزق عروض مسرحيته الجديدة «ليلتكم سعيدة» على خشبة المسرح القومي، كتابة واخراج خالد جلال، عن قصة «مطربة الكورس» لأنطون تشيكوف،ويشارك في بطولتها مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام«، ملابس هالة الزهوي، وديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي.

ونشر «رزق» صورة من أول عرض للمسرحية عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلق عليها وكتب:«مستنيكم تنوروني يومياً حتي الأحد القادم ١٨ يوليو على المسرح القومي، ترفع الستار الساعة٨ والحجز من شباك التذاكر من ٧ مساءًا».

المصرى اليوم

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