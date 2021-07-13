أحمد عز يستأنف تصوير «كيرا والجن» ويحتفل بعرض «العارف»

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يستأنف النجم أحمد عز تصوير فيلمه «كيرا والجن» أمام كاميرات المخرج مروان حامد، نهاية الأسبوع الجاري، حسبما أكد في تصريحات خاصة للمصري اليوم، وهو العمل المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، ويجسدان خلاله شخصيات «كيرا والجن» بحسب الرواية، من إخراج مروان حامد.

ويقول عنه «عز» إنه تجربة مميزة وستكون مفاجأة لجمهوره، خاصة وان العمل مع المخرج مروان حامد يمثل مدرسة صعبة ورؤية مختلفة.

وفي سياق آخر، يحتفل «عز» مساء الليلة الثلاثاء، بافتتاح فيلمه الجديد «العارف» بتنظيم عرض خاص لأبطاله بإحدى المجمعات السينمائية الكبرى، إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد،وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.