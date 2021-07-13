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«لن أعتذر».. راشفورد يرد على منتقديه بعد خسارة «يورو 2020»

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«لن أعتذر».. راشفورد يرد على منتقديه بعد خسارة «يورو 2020» «لن أعتذر».. راشفورد يرد على منتقديه بعد خسارة «يورو 2020»

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حظي ماركوس راشفورد، مهاجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدعم جماهير بلاده رغم تسببه في خسارة لقب بطولة يورو 2020.

وأهدر راشفورد ركلة ترجيحية ليساهم في خسارة إنجلترا أمام إيطاليا في نهائي يورو 2020، مساء الأحد، في العاصمة الإنجليزية «لندن».

وتلقى راشفورد إهانات عنصرية من جماهير إنجليزية بسبب ضياع اللقب، وهو ما تسبب في ردود فعل كثيرة في إنجلترا.

وأصدر راشفورد بيانا رسميا قال فيه: «لا أعرف حتى من أين أبدأ ولا أعرف حتى كيف أصف بالكلمات ما أشعر به في هذا الوقت بالضبط».

وأضاف: «لقد مررت بموسم صعب وأعتقد أن هذا كان واضحا للجميع، وربما ذهبت إلى المباراة النهائية مع انعدام الثقة، لقد دعمت نفسي دائما من أجل ركلة جزاء، لكن شيئا ما لم يكن على ما يرام».

وتابع: «شعرت كما لو أنني خيبت زملائي في الفريق، شعرت كما لو كنت قد خذلت الجميع، ركلة الجزاء هي كل ما طُلب مني المساهمة به مع الفريق، يمكنني تسجيل ركلات الترجيح أثناء نومي فلماذا لا أقوم بذلك؟».

وأردف: «لقد لعبت في رأسي مرارًا وتكرارًا منذ أن ضربت الكرة وربما لا توجد كلمة لوصف شعوري تماما، نهائي جديد بعد انتظار 55 عامًا، ركلة جزاء واحدة، كتابة التاريخ، كل ما يمكنني قوله هو آسف، أتمنى لو حدث ذلك بشكل مختلف».

وواصل: «أتوقع دائما أن أجد أشياء مكتوبة عني، سواء كان لون بشرتي أو المكان الذي نشأت فيه أو كما يحدث مؤخرا، كيف قررت قضاء وقتي خارج الملعب».

وأوضح: «ومن ثم، فإنني لن أعتذر بسبب من أنا ومن أين جئت، وأنا فخور بالرسائل التي وصلتني ووجدت فيها الدعم والمساندة».

وختم قائلًا: «أنا ماركوس راشفورد، رجل أسود يبلغ من العمر 23 عاما من ويثينجتون وويثينشو جنوب مانشستر، أشكركم لجميع الرسائل اللطيفة، سأعود أقوى».

المصرى اليوم

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