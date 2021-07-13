مي عمر تستأنف تصوير فيلمها «تحت تهديد السلاح»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تستأنف الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في فيلم «تحت تهديد السلاح» أمام الفنان حسن الرداد، الأسبوع المقبل، ويشاركهما البطولة الفنان بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب وجوري بكر، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وانطلق تصوير أول المشاهد شهر مارس الماضى.

وكان آخر أعمال مي مسلسل «لؤلؤ»، بطولة أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وكذلك شاركت ببطولة مسلسل «نسل الأغراب» ضمن المارثون الرمضاني الماضي، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومحمد دياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.