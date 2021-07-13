أحمد موسى عن «الفصل غير التأديبي»: ليس من العدل مساواة الإخوان بالمواطنين الصالحين

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية ومن ثم تفعيله والعمل به.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أي منتمي لجماعة الإخوان الإرهابية يتم فصله ومن يريد الذهاب للقضاء فليتفضل.

واستطرد أن هذا القانون يحمي البلد، وتأخر صدوره، موضحًا ان الإخوان موجودون في مؤسسات الدولة، موضحا أن القانون يتم تطبيقه على كل المؤسسات.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القانون دستوري؛ لأنه خرج من تحت يد رئيس مجلس النواب الذي كان رئيس المحكمة الدستورية سابقا.

وأكد أن الإخواني لا يحب البلد ولا يتمنى لها الخير، مؤكدًا أنه ليس من العدل مساواة الإخوان بالمواطنين الصالحين.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني كامن في خندقه بسبب الخوف ولكنه يتحين الفرصة للخروج مرة أخرى مثلما حدث في 2011.

وأردف أن الأمن الوطني والمخابرات يعرفون الإخوان بالأسماء في كل مكان ولديهم معلومات دقيقة عنهم، ولن يتم تطبيق القانون على أحد قبل التأكد من كل المعلومات.

وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل تصدى للإخوان وتخلص منهم من الأماكن الحيوية في قطاع النقل حت قبل صدور قانون فصل الإخوان.

وواصل حديثه، أن الإخوان بدأوا يغيروا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن اللي سبق أكل النبق حيث إن الإخوان مرصدون منذ فترات مبكرة حتى قبل 2011 والمعلومات لا زالت محفوظة عنهم وتاريخهم معلوم ولا زالوا يقبعون في وظائفهم.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، «البلد دي تحمي المجتمع وتحمي المؤسسات من جماعات إرهابية ولا تصفى حسابات مع أحد»، مردفا «الإخوان سوف يبدأون في التهديد ولكن لن يخاف منهم أحد مردفًا «أنت بتاخد الروح يابني؟!، الحامي هو الله».