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وصفه بـ«مغني وليس لاعب كرة».. لاعب غزل المحلة يهدد صحفيًا بـ«القتل»

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وصفه بـ«مغني وليس لاعب كرة».. لاعب غزل المحلة يهدد صحفيًا بـ«القتل» وصفه بـ«مغني وليس لاعب كرة».. لاعب غزل المحلة يهدد صحفيًا بـ«القتل»

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قال على العباسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكرة بغزل المحلة، إن الأزمة التي نشبت بين فرانسيس أفيري، لاعب الفريق، وأحد الصحفيين كانت أثناء المران الجماعي.

وأضاف على العباسي، في تصريحات تليفزيونية، أن فرانسيس لاعب محترف وأبدى استيائه لمانشر عنه على مواقع السوشيال ميديا، بأنه مغني وليس لاعب كرة.

وتابع: «اللاعب ترك المران دون إذن، وقفز من أعلى الحاجز الحديدي للمدرجات وركض وراء أحد رجال الإعلام للاشتباك معه، وعندما فشل حاول تخريب معداته».

وأكمل: «عندما عاد اللاعب للمشاركة بالتدريبات، رفضنا ذلك ومعناه، وتدرب بشكل منفرد، لقد قررنا إيقاف فرانسيس لحين انتهاء التحقيق، نرفض تصرف فرانسيس ونهتم بالأخلاق والقيم قبل الأمور الفنية».

من جانبه، قال محمد غنيم، الناقد الرياضي، إنه فوجئ بهجوم لاعب المحلة عليه قائلا: «سأقتلك».

وأردف: «لا أعرف السبب وراء غضب فرانسيس أفيري، لقد كتبت عنه العديد من الصحف والمواقع، ولكنه أراد التعدي على، وأشكر إدارة غزل المحلة على وقوفها بجانبي».

وأكد: «معظم صور فرانسيس أفيري على جميع حساباته أثناء وجوده في حفلات غنائية، وعمل 154 على تيك توك بمنطقة السبع بنات، ولهذا عندما كتبت عنه هددني بالقتل».

المصرى اليوم

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