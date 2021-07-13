أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأقل منذ بداية الجائحة.. «الصحة» تعلن معدل وفيات كورونا اليومي

Print
الأقل منذ بداية الجائحة.. «الصحة» تعلن معدل وفيات كورونا اليومي الأقل منذ بداية الجائحة.. «الصحة» تعلن معدل وفيات كورونا اليومي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 879 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 283212 من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها، و16403 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»