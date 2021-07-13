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دخل نادي العين الإماراتي في صراع مع نادي الزمالك، من أجل التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع «البطولة» المغربي، أن نادي العين الإماراتي، أرسل عرضًا رسميًا إلى نادي الرجاء، يطلب فيه التعاقد مع بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولمدة 3 سنوات مقابل 3 ملايين يورو.

وأوضح أن إدارة الرجاء، رفضت الرد على عرض نادي العين الإماراتي، في الوقت الحالي، حيث قررت تأجيل مناقشة جميع العروض المقدمة للاعب الكونغولي، لما بعد مباراة اتحاد جدة السعودي، المقرر لها 21 أغسطس المقبل، على ملعب محمد الخامس، في نهائي البطولة العربية للأندية.

يُذكر أن بن مالانجو، أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب نادي الزمالك في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته، منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.