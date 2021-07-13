أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. محمد حمزة يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

العين الإماراتي يهدد تعاقد مع صفقة الموسم

Print
العين الإماراتي يهدد تعاقد الزمالك مع صفقة الموسم العين الإماراتي يهدد تعاقد مع صفقة الموسم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل نادي العين الإماراتي في صراع مع نادي ، من أجل التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع «البطولة» المغربي، أن نادي العين الإماراتي، أرسل عرضًا رسميًا إلى نادي الرجاء، يطلب فيه التعاقد مع بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولمدة 3 سنوات مقابل 3 ملايين يورو.

وأوضح أن إدارة الرجاء، رفضت الرد على عرض نادي العين الإماراتي، في الوقت الحالي، حيث قررت تأجيل مناقشة جميع العروض المقدمة للاعب الكونغولي، لما بعد مباراة اتحاد جدة السعودي، المقرر لها 21 أغسطس المقبل، على ملعب محمد الخامس، في نهائي البطولة العربية للأندية.

يُذكر أن بن مالانجو، أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب نادي الزمالك في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما فشل مروان حمدي، في إثبات جدارته، منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)