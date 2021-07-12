وزير التعليم يعلن الكشف عن مروجي شائعات تسريب امتحانات الثانوية قريبًا

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بدقة وبطريقة حاسمة كما حدث في العام الماضي، موضحا أن هناك حملات مستميتة لخلط الأشياء، مؤكدا أنه هناك محاولات لتحدي الدولة وسيأتي الوقت للحديث عنها لاحقا.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية «ام بى سى مصر»، أن هذا ليس استنتاج ولكنها معلومات والدولة تعمل على ذلك، لافتا إلى أن الغش في الامتحانات موجود منذ سنوات ماضية، لافتا إلى أنه تم تحرير 50 قضية غش منذ بدء الامتحانات وما يتم ترويجه هدفه تشويه صورة الدولة بشكل كامل.

وأضاف: «خلال دقائق يتم ضبط أي طالب يفكر في ممارسة الغش، ومنع الغش يختلف عن ضبط الغش، وسيأتي اليوم لعرض غرفة التصحيح، ومنع الغش قبل حدوثه مثل ما يتردد عن منع وزارة الداخلية الجريمة قبل وقوعها»، موضحا أنه حتى نهاية الأمتحان سيتم الاستفسار عن أسباب الغش.

واوضح: «الغش بهدف النجاح لا يكون بتصوير ورقة الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، فذلك يتم أكثر قدر من الكفاءة على إجراء امتحانات الثانوية العامة، والدولة تعمل على كشف اصحاب حملات التشهير لوزارة التربية والتعليم وتشويه صورتها بين أولياء الأمور».

وتابع «شوقى»:«فيه جهات سيأتي الحديث عنها لاحقاً تعمل في الداخل والخارج على تشوية صورة التعليم، وكل الأجهزة السيادية تواجه ذلك»، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في عملية الغش.

واستكمل وزير التربية والتعليم،:«من هنا لحد 2 أغسطس أنا بقول للصحفيين فيه ناس بتحاول تسريب الامتحان وأحنا بنعرف نمسكهم في أقل من ربع ساعة وبنعرف مين اللى محركهم»، مشدداً على عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة نظراً للجهات السيادية التي تشرف على ذلك، وتابع:«هناك حرب تشن علينا ..ومن هنا إلى أخر يوم في الامتحانات لن نتحدث عن الغش وتكافئ الفرص»، مشدداً على أن دفعة الثانوية العامة الحالية تعد دفعه تاريخية كون طريقة التقييم تغيرت.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مقولة «الامتحان صعب ولا سهل»، غير منطقية أو علمية، كون الهدف من الامتحان ليس إرضاء المواطنين بل فرز الطلاب ومعرفة قدراتهم، نتبع طريقة منهجية علمية صحيحة..الدرجات العالية اللى كانت سابقاً كانت ظلم للناس«.