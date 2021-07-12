شركة تقدم 10 صناديق صديقة البيئة لجمع القمامة

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استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أحمد السيد الصولى مندوب شركة الدلتا للصناعات المتكاملة، وذلك بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.. حيث قدم مندوب الشركة عدد 10 صناديق قمامة ( ماكلين ) سعة 400 لترا لكل صندوق كهدية من الشركة إلى المحافظة، وهى مصنعة من مادة البولى ايثيلين صديقة البيئة والتى تستخدم في جمع القمامة من الشوارع والوحدات السكنية .

وقدم المحافظ الشكر إلى الشركة ومسئوليها لمساهمتهم في توفير صناديق القمامة والحفاظ على البيئة.. موجها إلى استخدام الصناديق العشرة في عدد من الشوارع وجمع القمامة من الوحدات السكنية حفاظا على البيئة .