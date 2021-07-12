محافظ الإسماعيلية يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى حميات التل الكبير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة يرافقه وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية الدكتور على حطب ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، بجولة تفقدية للتشغيل التجريبي لمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيليه والمبنى الإداري والمقرر لها أن تفتتح خلال الستة أشهر القادمة لتخدم إقليم القناه والشرقيه وشمال وجنوب سيناء.

وخلال الجولة تفقد المحافظ العيادات الداخلية والخارجية للمستشفى وأقسام الطوارئ والإستقبال حيث تضم المستشفى حاليا ٤٠٠ سرير ومخطط أن تصل الطاقة الإستيعابية من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ سرير، بالإضافة لـ ٧٠ سرير رعاية مركزة تغطي إقليم القناة، بالإضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي والتي تضم ٥٠ ماكينة غسيل كلوي وتضم المستشفي عيادات خارجية وأقسام الأشعة ومعامل للتحاليل.

و تم التشغيل التجريبي يوم ٢٦ يونيو الماضي بعد توقف أكثر من ٢٠ عاما من خلال تعاون وزارة الصحة مع مديرية الصحة بالمحافظة وجهود أعضاء مجلس النواب عن الدائرة وسعيهم لتشغيل المستشفي وتحت إشراف المحافظة للوصول بمستشفي حميات التل الكبير لأن تصبح مركزا للبحث العلمي وعلاج الوبائيات والأمراض المعدية يضاهي العالمية.

كما التقى «بشارة» خلال الجولة بمجموعة من المواطنين وإستمع لشكوتهم وتم عرض مطالبهم ووجه المحافظ بسرعه اتخاذ اللازم وعرض الشكوي للجهات المختصة.

ومن جانبه، صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالاسماعيليه أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وافقت على جميع التجهيزات ودعمت تطوير وحده معامل أبحاث في مستشفى التل الكبير لتقدم المستشفى خدمه علاجية وبحثيه تكاملية بهدف الإرتقاء بأداء المنظومة الصحية.

و قدم المحافظ التحية لجميع الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفي على جهدهم المتواصل لتقديم الخدمة الطبية المتميزة بهذا الصرح العظيم الذي يعد إنجاز حقيقي وإضافة للإنجازات الطبية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية تفعيلا لرؤية القيادة السياسية الجادة نحو توفير حياة كريمة وتغطية صحية شاملة للمواطن المصري في كافة ربوع الوطن.