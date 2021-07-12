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نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمراكز والمدن

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تفقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية في المراكز التكنولوجية، بالمراكز والمدن، وذلك لتفقد ومتابعة تطبيق اشتراطات ترخيص البناء الجديدة ، وربطها بجامعة قناة السويس، طبقا للمنظومة الجديدة، التي تم تطبيقها على مستوى الجمهورية بداية من شهر يوليو الجاري، ويرافقة وكيل وزارة الإسكان ورؤساء المراكز والمدن.

تضمنت الجولة، تفقد المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة أبوصوير والقصاصين والتل الكبير، قام خلالها بلقاء مع المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، لقياس مدى رضائهم عن تقديم الخدمة ،كما تم فحص الطلبات المقدمة.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بسرعة استعجال المواطنين، لاستيفاء الاوراق الناقصة الخاصة بالتصالح، في موعد نهايته ٣٠ يوليو الجاري، وفى حاله عدم استكمال المستندات في الموعد المحدد يتم رفض الطلب، كما وجه بتعليق بانر بالمراكز التكنولوجية، بكافة المستندات المطلوبه للحصول على الترخيص، وازالة كافة معوقات.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمراكز والمدن
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمراكز والمدن
نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمراكز والمدن

المصرى اليوم

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