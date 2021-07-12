★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الاثنين، 12 يوليو 2021، انخفاضا ملحوظا بسبب انخفاض سعر الذهب عالميًا منذ بداية التداول مع عودة البورصة والأسواق العالمية بعد الإجازة الأسبوعية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الاثنين، 896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 671 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6270 جنيهًا .

وشهدت أسعار الذهب عالميا، انخفاضا ملحوظا مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والتى تربطهما علاقة عكسية، ويترقب الذهب حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطى غدا الثلاثاء، عن بيانات التضخم فى الولايات المتحدة، مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهليكن، وتسعير الاسواق لتفشى سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد فى آسيا .

وكان سعر الذهب شهد حالة من التذبذب تميل للانخفاض وذلك بعد مرحلة من الارتفاع على مدار 3 جلسات وتراجع الذهب فى التعاملات الفورية كما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.27% ، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الاثنين، 793.99 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,798.33 $ .

اقرأ أيضا :

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«استقرار عند الارتفاع».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021

«يصعد لأعلى».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

تذبذب وتراجع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 8 يوليو 2021