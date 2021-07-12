البنك المركزى: حجم التسهيلات الائتمانية التى تم ضخها فى مبادرة المشروعات الصغيرة تبلغ 245 مليار جنيه لنحو مليون عميل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور أشرف بهى الدين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشؤون المصرفية، إن حجم تسويات عملاء مبادرة القطاع السياحى، التى أطلقها البنك المركزى المصرى، بلغ 7 مليارات جنيه.

وأضاف «بهى الدين»، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى، مساء الأحد، إن حجم التسهيلات الائتمانية التى تم ضخها فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 245 مليار جنيه حتى الآن جنيه، لنحو مليون عميل حتى الآن.

وذكر وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشؤون المصرفية أن البنك المركزى طرح العديد من المبادرات الأخرى، أبرزها التمويل العقارى ومساندة القطاع السياحى. وكان البنك المركزى قد قرر مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه، أيهما أقرب.

كما قرر البنك المركزى مد فترة السماح للمستفيدين من المبادرة إلى نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين. وأجرى البنك تعديلاً على المبادرة، بإمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالى التمويل فى إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل وللأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.

وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بضمان وزارة المالية فى يونيو 2020 لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى، بالإضافة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بسعر عائد متناقص 5 %.

وأصدر البنك المركزى كتابًا دوريًا بتعديل عدد من الضوابط الصادرة بشأن مبادرة البنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتى تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات، والتى شملت زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالى محافظها.

وقام المركزى بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.