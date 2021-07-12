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الاردن : الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك

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الاردن : الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك الاردن : الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك

جي بي سي نيوز :- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن يوم غد الأحد، هو غرة ذي الحجة، وعليه يكون يوم الإثنين 19 تموز يوم الوقوف بعرفة، ويوم الثلاثاء 20 تموز، عيد الأضحى المبارك.
ورفع سماحته إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأسرة الهاشمية، والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك، بحلول هذه الأيام الفضيلة، وعيد الأضحى المبارك.

جي بي سي نيوز

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