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تسجيل 8 وفيات و406 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 8 وفيات و406 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 8 وفيات و406 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 8 وفيات و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي الى 9826 وفاة و756354 إصابة.
وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية "كوفيد-19" في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7035 حالة وعدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 56 حالة، فيما غادرت 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 501 حالة.
وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.
وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 14 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.
وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 465 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 739493 حالة.
وأشار الموجز إلى إجراء 16251 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 8065837 فحصا، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 5ر2 بالمئة.

 

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جي بي سي نيوز

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