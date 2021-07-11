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ينتظر الغد.. في وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

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ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021 ينتظر الغد.. في وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأحد، 11 يوليو 2021، الاستقرار عند نفس الأسعار التي حققها مساء الجمعة، نتيجة لثبات سعر الذهب عالميًا منذ إغلاق البورصة والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية وتترقب أسواق الذهب غدا لتحديد الأسعار الجديدة عقب عودة التداول فى البورصة العالمية.

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الأحد، 897 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا.

وعلى الصعيد نفسه تنتظر أسعار الذهب عالميا، عودة التداول فى البورصة والأسواق العالمية صباح غدا الاثنين، والتى ستحدد الاتجاه نحو الصعود أو الهبوط، حيث حقق سعر الذهب قبل الإغلاق مساء الجمعة الماضية ارتفاعا ملحوظا ، مدفوعا بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وذلك عقب إعلان الاحتياطى الفيدرالى، بيانات آثارت مخاوف المستثمرون نحو التضخم وتعافى الاقتصاد الأمريكى، فإتجهوا لشراء الذهب كملاذ آمن، مما دفع الاسعار للارتفاع، وأنهت العقود الآجلة للذهب تعاملات الاسبوع، بزيادة قدرها 0.6%، لتحقق مكاسب للاسبوع الثالث على التوالى بنسبة 1.5%، كما زاد سعر التسليم الفورى للذهب بنسبة 0.4%.

ويتوقع خبراء أمريكيين انتعاش الذهب بشكل أقوى الاسبوع المقبل بسبب عدم وضوح الرؤى حول الاتجاهات التضخمية الحالية فى الولايات المتحدة، حيث ينتظر المستثمرون عن كثب تقرير التضخم والذى سيصدر يوم الثلاثاء والذى سيوضح الوضح الحقيقى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأحد، 798.31 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،808.53 $ .

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المصرى اليوم

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