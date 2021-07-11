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تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس

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تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم الإنس والنمس

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استقرت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس على موعد طرحه النهائي، وذلك بعد طول انتظار ولعدة تأجيلات بسبب جائحة .

ومن المقرر أن يطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للفيلم الأفيشات الخاصة به.

الفيلم يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة.

المصرى اليوم

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