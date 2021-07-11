محافظ سوهاج يتفقد آثار حريق معرض طهطا ويوجه بتعويض المضارين

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء الأحد، موقع حريق المعرض التجارى لمستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، وعاين الآثار الناجمة عن الحريق، والتقى المتضررين من الحادث واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

وأكد محافظ سوهاج اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، والوقوف يدا بيد مع جميع المتضررين من الحريق، حتى حصولهم على التعويضات المناسبة، ومساعدتهم في إعادة تشغيل المعرض، موجها مسؤولي مركز ومدينة طهطا بسرعة رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق، عقب انتهاء معاينات وتحقيقات النيابة، بالإضافة إلى تمهيد الموقع ورفع كفاءته في أسرع وقت.

ووجه الفقي، التضامن الإجتماعي، والوحدة المحلية بطهطا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصرف التعويض المقرر من التضامن الإجتماعي، والمقدر بـ10 آلاف جنيه لكل متضرر، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الوزراء لصرف تعويض استثنائي للمتضررين، بما يتناسب مع حجم الخسائر.

واستمع المحافظ- خلال جولته- من أصحاب المعرض إلى ملابسات الحادث، وتعرف على مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم تقديم كل أوجه الدعم لهم والوقوف بجانبهم حتى يستطيعوا إعادة تشغيل المعرض مرة أخرى.

كانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت على حريق ضخم شب فجر اليوم في معرض تجارى لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات العرائس بشارع بورسعيد بمدينة طهطا مقام على مساحة 1500 متر مربع ويضم 100 باكية تجارية للعارضين ولم ينجم عن الحريق أي إصابات أو خسائر بشرية وقدرت الخسائر المبدئية بأكثر من 10 ملايين جنيه.