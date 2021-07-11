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الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات

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الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات
في إطار برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)

الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات

عاود السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته بعد المباراة الودية التي جمعته بمنتخب رومانيا أمس السبت، ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب المركز الوطني التدريبي لمنتخب رومانيا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مناورةً مصغّرة.

من جهة أخرى، شارك اللاعب عبد الإله العمري في أجزاء من الحصة التدريبية، بالإضافة إلى إكمال برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

وشهدت الحصة التدريبية، متابعة القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية رومانيا بالإنابة عبدالله الشريف.

ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب رومانيا ودياً يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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