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افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة

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افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة

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شهد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، الأحد، افتتاح فعاليات معسكر إعداد القادة بدورته الخامس عشر والذى يشارك فيه ١٢٠ طالب وطالبة ويستمر من ١١ حتى ١٥ يوليو الحالى.

حضر الافتتاح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان ووكلاء المعهد الدكتور عبدالمنعم الجيلانى والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف.

أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعه تسعى لإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المختلفة، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، والمساهمة في خلق جيل قادر على الاندماج مع الغير.

وأضاف شقيدف أن مركز إعداد القادة داخل جامعة قناة السويس يعد المركز الفرعى الثانى على مستوى الجمهورية لمعهد إعداد القادة بحلوان ،و يكون له الدور الريادي للمراكز المنشأة بجامعات إقليم قناة السويس وسيناء، وذلك بإقامة الندوات واللقاءات الثقافية المتنوعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن ١٢٠ طالب وطالبة يشاركون بفعاليات معسكر إعداد القادة بدورته الخامسة عشر والذى يستمر خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ يوليو الجارى، حيث بدأت صباح اليوم إجراءات تسجيل الطلاب والكشف الطبى على الطلاب وتوزيع زى المعسكر والتسكين.

ويضم المعسكر مجموعة من ورش العمل والندوات بالإضافة إلى المحتوى التدريبي الثابت على مستوى المعسكر من الاستيقاظ الزيارة الصباحيةوالتمامات -الطابور الرياضي -تحيه العلم-الورشة الفنية -الشطرنج -مسابقة القائد المثالي-وغيرها من الانشطه الثقافيه والرياضيه -مجلس الإدارة -لقاء قيادات الجامعة.

المصرى اليوم

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