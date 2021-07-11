برلمانية: لن يشعر المواطن بأي تنمية إذا ظلت المشكلة السكانية في زيادة

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قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية نقمة، مضيفة: «لدينا مشكلة سكانية وليس زيادة سكانية.

وأضافت أبوالسعد، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، أن هناك طفرة تحدث في مصر غير مسبوقة خاصة في النمو الاقتصادي وتطوير الدولة المصرية من مشروعات ضخمة.

وأوضحت: «لن يشعر المواطن بأي تنمية إذا ظلت المشكلة السكانية في زيادة»، لافتة إلى أن المجلس القومي للسكان لابد أن يكون تحت إدارة رئيس الجمهورية حتى يكون هناك إرادة سياسية في التغيير.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الآن لديها أعباء كثيرة في الوقت الحالي، لذلك لابد من تحويل المجلس القومي للسكان للإدارة السياسية.