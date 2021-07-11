محمد عبدالجليل: «أنا متربي على الفوز..والخسارة برباعية أمام الأهلي كتير»

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أبدى محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، استيائه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، في مسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية :«مبروك على الأهلي الفوز، قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول، واللاعبون نفذوا المطلوب منهم، لذلك كنا ندًا قويًا للفريق الأحمر»، مضيفًا :«في الشوط الثاني، اللاعبون لعبوا بدماغهم وهو ما كلفنا الخسارة برباعية».

وأضاف :«هدف الأهلي الثاني، جاء من خطأ في التمرير للاعب سعيد الونش، واللاعيبة (فكت) بعد الهدف»، مضيفًا :«إللي يغلط أمام الأهلي يتعاقب وأنا اتعاقبت بأربعة أهداف».

وتابع :«مستاء جدًا من الهزيمة، أنا متربي في الأهلي ومتعود على الفوز، الخسارة برباعية كتير»، مشيرًا :«أمامنا شهر ونصف، نسعى خلالهم لعلاج الأخطاء».