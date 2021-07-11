الأهلي يكلف أميرة يوسف بتأسيس أكاديمية كرة قدم نسائية

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قالت أميرة يوسف عضو اللجنة النسائية باتحاد الكرة سابقاً، أنها حصلت على تكليف من مجلس إدارة الأهلي لتكوين أكاديمة كرة نسائية كبداية للاهتمام بالنشاط النسائي باللعبة في نادي القرن الأفريقي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الأكاديمة ستكون تحت إشرافي رفقة الكابتن شطة ونسير وفق منهج محترف لنشر النشاط وتكوين فريق أول مستقبلاً» وواصلت «نحاول انتقاء المدربات وفريق العمل بعناية كما سنوفر دورات تدريبية لكيفة التعامل مع اللاعبات».

وأكملت «اتجاه الأهلي لكرة القدم النسائية سينقلها لمسار أخر داخل مصر وهو ما سينعكس إيجابياً على تطويرها ونظرة الاتحاد الدولي لها».

يذكر أن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد عقد أكثر من جلسة مع أعضاء اتحاد الكرة في نهاية العام الماضي لبحث إنشاء قطاع الكرة النسائية ومن ثم إنشاء فريق أول.

ويسيطر فريق وادي دجلة على المسابقات المحلية للكرة النسائية المصرية خلال السنوات الأخيرة وسط منافسة من الطيران في ظل معظم الأندية الشعبية عن هذا النشاط وفي المقدمة الأهلي والزمالك.