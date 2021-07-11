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مسؤول أمني إسرائيلي: استنفار المؤسسة الأمنية جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان والحرب مسألة وقت

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مسؤول أمني إسرائيلي: استنفار المؤسسة الأمنية جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان والحرب مسألة وقت مسؤول أمني إسرائيلي: استنفار المؤسسة الأمنية جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان والحرب مسألة وقت

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أعلن مسؤول أمني إسرائيلي أن «الانهيار الاقتصادي والفراغ الحكومي في لبنان يدخلان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة استنفار»، مشيرا إلى أن «حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت».

ونقل موقع «واللا» العبري عن المسؤول الأمني الإسرائيلي قوله إن «الانهيار الاقتصادي الشديد في لبنان والفراغ الحكومي الذي نشأ في الدولة يدخلان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في حالة استنفار».

وأضاف أن «إيران وحزب الله يعملان على توسيع موطئ قدم في لبنان»، لافتا إلى أن «حرب لبنان الثالثة هي مسألة وقت».

وتابع أن «حزب الله بدأ في دعم المنتجات الغذائية والوقود، وفتح صراف آلي خاصة بالمواطنين الشيعة فقط، هذا في الوقت الذي ينهار فيه النظام المصرفي وترتفع الوقود بسبب النقص الحاد في السوق».

وأشار إلى أن «حزب الله يستمر في تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بشكل عام ومنشآت استراتيجية مثل محطات الكهرباء والبنية التحتية للمياه ورموز حكومية على وجه خاص».

وأضاف أن «حزب الله يواصل التسلح بمنظومات جوية تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني والمنطقة».

المصرى اليوم

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