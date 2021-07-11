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قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن إجراء استباقي لأزمة كورونا، خاصة وأن هذه الجائحة كانت مفاجئة للجميع، لافتًا إلى أن هذا البرنامج كان حائط الصد الأول والأخير لمرور مصر بسلام من جائحة كورونا.

وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن قرار تعويم الجنيه كان تاريخيًا، خاصة وأن هذا القرار أدى لتدفق العديد من المليارات إلى شرايين الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار أدى لتدفق431 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد وفقًا لتصريحات البنك المركزي.

ولفت إلى أن التعويم أعاد الثقة في سوق الصرف، وأدى لتفاعل البنك المركزي مع السياسات النقدية، خاصة بعد السيطرة على سعر صرف الدولار.