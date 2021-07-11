استشاري أسري تقدم نصائح لأسر وطلاب الثانوية العامة

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قالت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري العلاج الأسري وتعديل السلوك، إن كل أسرة عليها أن تستمع للأبناء في فترة الثانوية العامة، وأن تكون الأسرة مشجعة، وليست هادمة، مشيرة إلى أن كل طالب مر على الامتحانات أكثر من مرة، ولكن في الثانوية العامة تكون الامتحانات مختلفة ومهمة للغاية لجميع الطلاب لأنها تحدد مستقبلهم.

وأضافت "عبد الله"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه يجب على كل أسرة أن تضع للطالب وقت ثابت للمذاكرة من الطفولة، وأن تكون المذاكرة في مكان مخصص وليس على السرير كما يتم من بعض الأسر.

وتابعت: "على طلاب الثانوية العامة التأكد من عمل قائمة بمواد الدراسة؛ مع وضع في اعتبارك مدى صعوبة كل المواد بالنسبة لك وأكتب تقييمك بجواره، ويمكنك استخدام ملصقات مثل سهل أو صعب نوعًا ما أو شديد الصعوبة؛ وسيساعدك هذا في تحديد مقدار الوقت الذي يجب أن تقضيه في كل مادة.