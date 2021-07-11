وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر

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قال إنه معرض للانفجار بسبب توقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي

دعا وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب خزان صافر، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي، دعوته دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه.

وأكد الشرجبي أن خزان صافر النفطي معرض للانفجار في أي وقت، "بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية الرافضة للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديًا لحدوث كارثة وشيكة".