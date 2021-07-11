الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون

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تغلب التعاون على مضيفه الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الأحد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الأمير تركي بن سلطان في مقر نادي الهلال، ضمن تحضيراتهما للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

منذ البداية اتفق الفريقان على أن تكون مدة كل شوط 35 دقيقة، حيث حسم التعادل السلبي الشوط الأول على الرغم من الفرص التي سنحت للطرفين للتسجيل.

وفي الشوط الثاني، تقدم الهلال بهدف أول عبر الوافد الجديد المالي موسى ماريغا، وعدل التعاون النتيجة عن طريق يعقوب الحسن (55)، ولكن أصحاب الأرض عادوا وسجلوا هدف التقدم عن طريق حمد العبدان (60) ، لكن فرحة الهلال لم تدم سوى ثلاث دقائق حتى نجح التعاون في تعديل النتيجة بهدف ثانٍ بوساطة ساندرو مانويل من ركلة جزاء نفذها بمهارة، وأضاف محمد أبو سبعان الهدف الثالث للضيوف من ركلة جزاء أيضًا عند الدقيقة (67).