أخبار عاجلة

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب

Print
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية "طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب
تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وأجزاء من مكة والمدينة

توقَّع موقع "طقس العرب" أن تتأثر أجزاء من مناطق بحالة جوية ماطرة، تعتبر الأفضل والأوسع والأكثر شمولية من حيث مساحة المناطق المتأثرة بها - بمشيئة الله- وذلك منذ بداية فصل الصيف.

وأضاف الموقع بأنه رغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة، وشموليتها مناطق واسعة، إلا أن قوة السُّحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة لأجزاء من مكة المكرمة والمدينة.

وهذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية، وبشكل يومي، بدءًا من منتصف شهر يوليو الجاري، مترافقة بزخات البَرَد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكُّل السيول، خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية.

وأضاف "طقس العرب": لن تكون نجران وصحراء الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض بعيدة عن تأثير هذا التدفق الكثيف للرطوبة المدارية؛ إذ يُتوقع أن تشهد هي الأخرى نشاطًا للسُّحب الرعدية الماطرة -بمشيئة الله- بشدة متفاوتة.

وبيَّن أن هذا النوع من السُّحب الركامية الرعدية، وفي هذا التوقيت من العام، غالبًا ما يترافق مع تشكُّل تيارات هوائية هابطة، تعمل على نشوء موجات غبارية، وربما عواصف رملية محلية في المناطق المتأثرة، متسببة بتدنٍّ لافت في مدى الرؤية الأفقية، وربما انعدامها أحيانًا.

وكشف "طقس العرب" تأتي حالة الاضطراب الجوي هذه نتيجة لتدفق كميات كبيرة من الرطوبة المدارية القادمة من بحر العرب نحو عموم الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية تزامنًا مع تعمُّق المنخفض الجوي الحراري الواقع في الجنوب الشرقي للسعودية؛ ما يعمل على نشوء اضطرابات جوية شديدة، عملت على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل إثرها السُّحب القوية المترافقة مع الأمطار الرعدية الغزيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)