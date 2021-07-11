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محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

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محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي محمود أبوالدهب: لاعبو بيراميدز «معلمين» وأكبر من النادي

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يرى محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أصبح بعيدًا عن المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كنا نرى في بداية الموسم أن فريق بيراميدز سيكون منافسًا قويًا للأهلي والزمالك على بطولة الدوري، نظرًا لامتلاكه مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي من الكفاءة الفنية».

وأضاف :«النتائج السلبية، التي حققها الفريق السماوي في المباريات جعلته بعيدًا عن المنافسة على بطولة الدوري»، مضيفًا :«لاعبو بيراميدز معلمين وأكبر من النادي، وهذا كان سببًا رئيسيًا في تراجع نتائج الفريق».

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، أحرز لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 31 غيرها.

المصرى اليوم

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