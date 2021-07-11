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حذر شديد.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين قبل عيد الأضحى

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حذر شديد.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين قبل عيد الأضحى حذر شديد.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمواطنين قبل عيد الأضحى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن ستحصل على 25 مليون جرعة من لقاح جونسون من جنوب إفريقيا على عدة فترات خلال المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه أن يزيد سرعة الحصول على اللقاح.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، مساء الأحد، أن الهدف النبيل للدولة المصرية هو تحقيق أمن وسلامة المصريين، وهذا الأمر واضح في استنفار الدولة بكل مؤسساتها في توفير لقاحات كورونا، وعلاج المصابين بالفيروس، معقبًا: «الأطباء يبذلون مجهودا فوق طاقة البشر لعلاج المصابين».

ووجه تاج الدين رسالة للمواطنين بأن تكون إجازة عيد الأضحى فترة استجمام وسعادة، ولكن لابد أن يصحبها حذر شديد حتى لا نشهد موجة جديد من .

المصرى اليوم

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