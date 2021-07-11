جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" في صامطة لمريضة سبعينية

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جراحة ناجحة لتثبيت عظم مدور فخذ لتسعينية

أجرى أطباء العيون بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أولى جراحات إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" لمريضة تبلغ من العمر 77 عامًا.

وكانت المريضة حضرت للمركز عن طريق قسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب الجلوكوما وارتفاع في ضغط العين، وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتشكل الجلوكوما خطرًا كبيرًا على العين حيث إنها تتسبب بارتفاع الضغط داخل العين نتيجة وجود السوائل داخل مقلة العين، وإن لم يتم علاجها لتخفيف هذا الضغط فتتضرر الشبكية، ثم يتبعها العصب البصري في النهاية قد تتسبب بفقدان المريض البصر، لا سمح الله.

ويضم مركز العيون أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين أثناء إجراء العملية دون الحاجة إلى التخدير، كما يضم عددًا من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.

من جهة أخرى، تمكن فريق العظام الجراحي بمستشفى صامطة العام من تثبيت عظم مدور الفخذ لامرأة تسعينية مصابة بتضخم مزمن بالطحال وتكسر في خلايا الدم الحمراء.

وذكرت "صحة جازان" أن المصابة حضرت لقسم الطوارئ، وكانت تعاني بسبب كسر في مدور الفخذ وعدد من الأمراض المزمنة، ونظرًا لصعوبة إجراء العملية قرر الفريق الطبي عرض الحالة على استشاري الطب الاتصالي الخاص بأمراض الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث قام بعمل خطة علاجية لتجهيز المريضة للعملية الجراحية.

وأضافت أن فريق العظام الجراحي بالمستشفى أجرى على الفور، بعد انتهاء الخطة العلاجية، عملية تثبيت داخلي للكسر بوساطة مسمار فخذ ديناميكي، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله، وغادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة.

وأبانت بأن الفريق الجراحي بقسم العظام بالمستشفى قام بإجراء 277 عملية جراحة عظام خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021 تنوعت ما بين عمليات إصلاح كسر في الفخذ وعمليات تغيير مفصل الفخذ وعمليات تثبيت العظم الخارجي وعمليات إصلاح قطع الوتر.