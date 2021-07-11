أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

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قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب في دار الإفتاء، إنه مهتم بعلم الاجتماع الديني الذي يتحدث عن علاقة الدين بالحياة، منوهًا إلى أن الحسد مذكور في القرآن الكريم، ولكن هناك الكثير من الأحداث التي تعرض لها النبي محمد (ص)، إلا أنه لم يحيل هذا إلى الحسد، مشددًا على أن النبي علم أصحابه المعوذتين حتى لا يتصوروا بأن الحسد ليس له تأثير، مضيفًا: «الآن الناس تميل للخرافة».

وأضاف «الورداني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الحسد له تأثير ولكنه ليس المؤثر الذي يتحكم في حياتنا، مؤكدًا أن النبي يأمر المؤمن بالتجرد من الحقد ومن تمني زوال النعمة من أخيه.

وتابع: «لا يجب عرض الحياة على السوشيال ميديا عشان الخصوصية».