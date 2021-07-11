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تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام

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تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام

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طمأن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، المواطنين بتوافر اللقاحات في مراكز التطعيم سواء ما يخص الجرعة الأولى أو لمن سيقبلون على تلقي الجرعة الثانية، قائلًا: «لاصحة لما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في جرعات اللقاحات».

وكشف مجاهد، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، أن الجرعات الثانية لمن تلقوا الأولى متوفرة ومحفوظة وهذا أمر يتم العمل عليه منذ البداية، مضيفًا: «دي حاجة بنعمل حسابها من البداية ولن يحدث أن مواطنًا سيواجه نقصًا في جرعته الثلاثية من أحد اللقاحات بعد حصوله على الأولى».

ونفى مجاهد توقف الوزارة عن منح الجرعات الأولى للقاحات، قائلًا: «مبطلناش ندي جرعات أولى سواء أسترازينيكا أو غيره والحاكم في ذلك أننا نراعي الاستحقاق طبقًا للأرصدة الموجودة في المحافظات وعندما تتوافر احتياطات أخرى وفقًا للشحنات الواردة، سنتوسع مجددًا».

وتابع: « ستستقبل منتصف الأسبوع الحالي شحنات عديدة من لقاح أسترازينيكا ستصل على مراحل أولها منتصف الأسبوع بواقع 250 ألف جرعة، بالإضافة إلى نحو 2 مليون جرعة تصل نهاية الأسبوع الحالي من لقاح فايزر، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون وسيتم تخصيصها لأولويات أغراض السفر».

وحول الانتاج المحلي من لقاح سينوفاك الصيني، قال مجاهد: «قاربنا على إنتاج 2 مليون جرعة خلال أيام قليلة جدًا وسوف نستقبل نهاية هذا الأسبوع شحنات من المواد الخام تكفي لإنتاج 3 ملايين جرعة من سينوفاك يعقبها بنحو أسبوع شحنات أخرى من المواد الخام تكفي لإنتاج 4.6 مليون جرعة».

المصرى اليوم

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