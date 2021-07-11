موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف

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تحفظ الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على فكرة رحيل المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى الجهاز الفنى أن اللاعب من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها، لاسيما أن خطة الجهاز الفنى هي الحفاظ على القوام الأساسى من أجل مواصلة السيطرة على البطولات وفقا لما تم الاتفاق عليه بين بيتسو موسيمانى المدير الفنى ولجنة التخطيط، وجاء ذلك بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة على رأسها من ناديى العين الإماراتى وجالاتا سراى التركى، فضلاً عن أحد العروض من الدورى الألمانى.

واشترط موسيمانى ضرورة التعاقد مع بديل على نفس مستوى اللاعب المالى من أجل الموافقة على الاستغناء عن أليو ديانج.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى، فإن إدارة ناديه لن تفكر في التفريط بأليو ديانج بسعر أقل من 8 ملايين يورو، ما يعادل 130 مليون جنيه، خاصة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأحمر ودخول العديد من الأندية في مفاوضات لضمه.

من جهة أخرى، تلقى مروان محسن، لاعب النادى الأهلى، 4 عروض رسمية من أندية الإسماعيلى، والجونة، وسيراميكا كليوباترا، وفاركو، للانضمام إلى فريقهم بداية الموسم المقبل.

ويعكف مروان محسن مع تامر النحاس، وكيل أعماله، للانضمام إلى صفوف أحد الفرق الأربعة ودراسة تلك العروض واختيار أفضلها من الناحية المالية وأيضا تحقيق فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات، ومن المتوقع أن يحسم مروان موقفه النهائى من النادى الذي ينضم إليه خلال الأيام المقبلة. وفى الوقت نفسه، رفض مروان محسن الدخول في صفقة تبادلية مع أي لاعب آخر، وطالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بضرورة منحه الاستغناء الخاص به في حال رغبة الجهاز الفنى برحيله من النادى وعدم إجباره على الانضمام لفريق معين في صفقة تبادلية.

وكشفت مصادر في النادى الأهلى أن موسيمانى أبلغ مروان بعدم حاجة النادى الأهلى لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد اعتماده بصفة أساسية على محمد شريف، مهاجم الفريق، بالإضافة إلى صلاح محسن، مع عودة أحمد ياسر ريان.

ومن جانب آخر، أعلن الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور محمد شوقى، جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، للسفر إلى المغرب وخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم 17 يوليو الجارى، ويأتى تأكيد الجهاز الطبى للأهلى بعد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاصة في الدورى والتى أقيمت مساء أمس، الأحد، حيث غاب اللاعب بسبب الإصابة بآلام في إحدى أصابع القدم، وهى الإصابة التي يؤكد الجهاز الطبى أنها بسيطة ولن تمنع سفر اللاعب مع الأهلى للمغرب يوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا.

فيما طلب موسيمانى من اللاعبين غلق ملف الدورى مؤقتاً عقب مواجهة مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز، والتركيز في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالى والعاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير صباح الثلاثاء، ثم السفر إلى المغرب استعدادًا للنهائى الإفريقى.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، أنهيا كافة الإجراءات مع السفارة المصرية في المغرب لتوفير أجواء أكثر استقرارًا للاعبين والجهاز الفنى.