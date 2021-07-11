«الخارجية الأمريكية»: لا حل عسكري لـ«سد النهضة».. ولا يمكن تخيل حرب جديدة في القارة الأفريقية

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قال ساموييل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترى أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لقضية سد النهضة، لافتاً إلى أن جلسة مجلس الأمن قالت إن هذه القضية مهمة جدا للقارة الأفريقية.

وأضاف وربيرج، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، أن المجتمع الدولي يدرك تماما أهمية ملف سد النهضة بالنسبة لمنطقة حوض النيل.

وأوضح أنه ليس هناك حل بديل أو حل عسكري، ولا يمكن أن نتخيل أي حرب جديدة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن دول المصب والاتحاد الأفريقي لابد أن يقوموا باستئناف المفاوضات، ولذلك الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة سياسية أو فنية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعو كل الأطراف الامتناع عن أي تصريحات من أجل استئناف الحوار، ويجب أن يكون هناك حوار ومفاوضات نحو نتائج وليس من أجل الحوار فقط، موضحاً أن الولايات المتحدة لا تريد أن تأخذ هذه المفاوضات وقتا كثيرا.