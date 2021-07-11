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ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس

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ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد.

ووجه الشيخ محمد بن زايد بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى تونس، وفق ما ورد في موقع «سكاي نيوز عربية»

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه جرى خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال على دعم دولة الإمارات للشعب التونسي في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة كورونا.

المصرى اليوم

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