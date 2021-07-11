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مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في

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مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في مصر مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود «دلتا ودلتا بلس» في

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن جائحة كورونا لم تنته بعد والتطعيم مازال موجودا، وعلى الرغم من تخطي الموجة الثالثة إلا أن الفيروس مازال موجودا وهناك موجات أخرى من المرض في دول العالم، بالإضافة إلى التحورات التي يتم رصدها.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية «أون إي»، أن التطعيمات جزء من الوقاية بما يقلل الإصابة والحالات الشديدة والحادة، موضحاً أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات لمتحور «دلتا» أو «دلتا بلس» وهناك عملية رصد مستمرة ولذا تم التأكيد أن خالية حتي الآن وفيما بعد ذلك غير معلوم.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن العالم يشهد موجات جديدة بشكل مستمر ولذا هناك استعدادات لأي طارئ قد يحدث من خلال خطة عمل.

المصرى اليوم

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