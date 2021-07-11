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بالاسم ورقم الجلوس.. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة

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نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، خلال امتحان اللغة العربية اليوم.

ونشر شوقي أرقام جلوس وأسماء الطلاب المسؤولين عن الغش بلجان الامتحانات.

وجاءت بيانات الطلاب كالتالي:

طارق شوقي
بالاسم ورقم الجلوس .. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة
بالاسم ورقم الجلوس .. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة
بالاسم ورقم الجلوس .. وزير التعليم ينشر بيانات الطلاب الغشاشين في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

المصرى اليوم

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