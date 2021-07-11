سيراميكا كليوباترا يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

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قرر ضياء السيد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا خوض معسكر مغلق لمدة ٧ أيام بأحد فنادق القاهرة.

وفضل ضياء السيد إقامة معسكر مغلق خلال فترة الحالية، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا يخوض أول مباراة له بالدوري العام يوم ٥ أغسطس القادم أمام النادي الأهلي.

وجاء قرار المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بخوض المعسكر، استعدادًا للقاء الأهلي، وعلاج بعض السلبيات في الأداء خلال الفترة الماضية.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٣٣ نقطة بعد خوض ٢٧ مباراة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.