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سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات

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سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد مدخل منطقة لهبيرات

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في إطار سرعة التفاعل والاستجابة مع شكاوى المواطنين، والاهتمام بسرعة تلبية مطالبهم؛ صرح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، بأنه تم تمهيد وتوسعة مدخل منطقة لهبيرات من الجهة الجنوبية والمتفرع من شارع أنور السادات، وذلك تحت إشراف محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، حيث تم تلقي شكاوى من أهالي المنطقة من إلقاء المخلفات على جانبي الطريق مما أدى إلى تضييق الطريق وصعوبة الحركة المرورية به.

تم على الفور رفع المخلفات وتوسعة الطريق وتمهيده بمشاركة إدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة سيوة.

المصرى اليوم

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