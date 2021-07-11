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رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم  

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رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم   رئيس جامعة الأقصر: نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم  

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ناقش المجلس، في جلسته رقم 88 المنعقدة اليوم، إمكانية نقل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم شريطة إثبات محل الإقامة بجوار ذات الجامعة .

كما ناقش المجلس تعديل مسمى الحافز الرياضي إلى حافز تميز ليشمل المجالات المختلفة وهي «الرياضي- البرمجة والذكاء الاصطناعي- العلوم والابتكار- الثقافة والفنون»، فضلا عن إصدار طابع تنسيق لشعبتي «التربية الفنية والتربية الموسيقية»، بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج.

المصرى اليوم

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