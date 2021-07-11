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معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه»

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معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه» معتز إينو: مروان محسن يفتقد للثقة..ومحمد شريف «ماشية معاه»

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أشاد معتز إينو، نجم الأهلي السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة المقاصة.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي قدم مباراة جيدة أمام مصر المقاصة، حيث كان هو الأفضل طوال مجريات اللقاء، على الرغم من تأخره بهدف في بداية اللقاء».

وأضاف :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أجرى التغييرات في الشوط الثاني من أجل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، ومنح الفرصة للبدلاء، وهذا على عكس مباراة المقاولون الماضية، حيث الظروف أجبرته على إجراء تغييرات معينة».

وأشار :«مروان محسن، يعد نزوله حاول إحراز هدف، ولكنه يفتقد للثقة»، مشيرًا :«محمد شريف، (ماشية معاه) في تلك الفترة، حيث يحرز الأهداف بكلتا قدميه وبرأسه، وهذا بعد الثقة الكبيرى التي حصل عليها اللاعب وأصبح من هدافي الدوري».

المصرى اليوم

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