أخبار عاجلة

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار

Print
خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار خبير: سلالة «دلتا» أكثر قدرة على الالتحام بالجهاز التنفسي وأسهل في الانتشار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن التحليل الجيني للسلالة «دلتا» يعني تغيرها في بعض المناطق في جسم مما يجعلها أكثر قدرة على الالتحام ب بخلايا الجهاز التنفسي للبشر، لذلك هي أسهل في الانتشار.

وأشار «الفقي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن هناك الكثير من الدول تعرضت لمشاكل كبيرة وأزدياد في أعداد الإصابات، مضيفًا: «وجب الاحتراز من انتشار السلالة في »، مؤكدًا أن الأبحاث المنشورة تعني أن لقاحات «فايزر» و«استرازينكا» لهم كفاءة أقل في مواجهة السلالة الجديدة.

وشدد على أن التلقيح بلقاح كورونا على مستوى المجتمع يضيق الخناق على السلالة ويقلل من وطأة الإصابة بالسلالة الجديدة لكن لا يحصن من الإصابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب