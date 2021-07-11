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محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه

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محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه

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شدد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على أهمية سرعة الانتهاء من جميع الأعمال النهائية الخاصة بمشروع الشاطئ العام الجديد (شاطئ السوايسة) والحديقة الشاطئية علي خليج السويس.

وطالب المحافظ، خلال جولة الأحد، الجهات المعنية والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال والاستعداد خلال الفترة القليلة القادمة لإسعاد أبناء السويس بافتتاح متنفسا عاما جديدا وهو (شاطئ السوايسة) بجوار منطقة الكورنيش والممشى الجديد والمحلات الجديدة، مؤكدا أننا جميعا نعمل في خدمة وصالح شعب السويس البطل الذي عاني الكثير والكثير من أجل طوال سنوات الحروب.

يذكر أن الشاطئ الجديد يبدأ من المدرسة البحرية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد بطول 700 متر كمرحلة الاولي للشاطئ ويشمل 26 شاليه بنظام اليوم الواحد، كما يتم تركيب الانترلوك والأرصفة وتدعيم الإنارة العامة وعمل خطوط الصرف الصرف والمبنى الإداري والمطعم وباقي المرافق الحيوية.

وشدد المحافظ على الانتهاء من أعمال رصف الشارع المؤدي الشاطئ للتسهيل علي رواد الشاطئ عملية الوصول اليه، مطالبا مدير عام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من صرف مياة المطر وإجراء التجارب المطلوبة باقصي سرعة.

المصرى اليوم

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